Решить задачу с помощью уровнения. от мотка проволки отрезали сначала 19 м. в нем осталось столько же.сколько метров проволки было в мотке?
Математика
Решить задачу с помощью уровнения. от мотка проволки отрезали сначала 19 м. в нем осталось столько же.сколько метров проволки было в мотке?
Ответ(ы):
Гость:
Было х метров х-19=19 х=19+19 х=38
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить задачу с помощью уровнения. от мотка проволки отрезали сначала 19 м. в нем осталось столько же.сколько метров проволки было в мотке?
Окружающий мир
Окружающий мир
Грибы относятся к природному сообществу ... Грибы размножаются ... Споры созревают в ... гриба. Часть гриба, которая находится в почве, назыв...
Математика
Для изготовления кормушки для птиц нужна доска прямоугольной формы длиной 30см и шириной 20см . Можно ли из доски площадью 640см 2 и ширина 20см сд...