Решить задачу с помощью уровнения. от мотка проволки отрезали сначала 19 м. в нем осталось столько же.сколько метров проволки было в мотке?

Математика

Решить задачу с помощью уровнения. от мотка проволки отрезали сначала 19 м. в нем осталось столько же.сколько метров проволки было в мотке?

Автор: Гость