Грибы относятся к природному сообществу ... Грибы размножаются ... Споры созревают в ... гриба. Часть гриба, которая находится в почве, называется ... Составь цепь питания, частью которой является гриб. _______ -gt; ______...

Окружающий мир

Грибы относятся к природному сообществу ... Грибы размножаются ... Споры созревают в ... гриба. Часть гриба, которая находится в почве, называется ... Составь цепь питания, частью которой является гриб. _______ -gt; _______ -gt; ________

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