Какие традиции есть в ваше

Окружающий мир
Какие традиции есть в ваше
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В моем крае есть традиция каждый год пускать бумажные фонарики
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