Помогите это очень срочно из текста Вечерняя прогулка надо выделить орфограммы Какая перед тобой открывается красота! Внизу, как на ладони, расстилается широкая долина, по которой змеей извивается синяя река. За рекой виднеет...

Гость: Гость:

Какая-1 гласная а , перед- д , тобой- 1 о , открывается- о , тся , красота- а, о, ладони- а, расстилается- а,сс, тся , широкая- ши, долина- о, которой- 1о,3 о ,змеёй - е, извивается- 2 буква И , буква е , тся , река и рекой - е, виднеется - и ,тся, соседняя - о , деревня- 1 е , мое- о,любимое- о, озеро- е , о. При- и,солнечном - е,о , освещении- о,е , это - о, принимает- и,е , волшебный- о , вид- д, соседнего- о,и,его , ржаного- ого, доносится- 1-ая о,и,тся , приятное - и,о , веет-2-ая е , легкой- г,о , вечерней- е, прохладкой- о,д,о .