Решите двойное неравенство:1)-2lt;3х+1lt;7; 2)2lt;5х-3lt;17 3)3lt;7-4хlt;15; 4)-12lt;2(х+3)lt;4.
Математика
Решите двойное неравенство:1)-2lt;3х+1lt;7; 2)2lt;5х-3lt;17 3)3lt;7-4хlt;15; 4)-12lt;2(х+3)lt;4.
Ответ(ы):
Гость:
1) -2 < 3x + 1 < 7 -3 < 3x < 6 -1 < x < 2 Ответ: x∈(-1; 2) 2) 2 < 5x - 3 < 17 5 < 5x < 20 1 < x < 4 Ответ: х∈(1; 4) 3) 3 < 7 - 4x < 15 -1< -4x < 8 1 > 4x > -8 1/4 > x > -2 Ответ: x ∈(-2; 1/4) 4) -12 < 2(x+3) < 4 -6 < x+3 < 2 -9 < x < -1 Ответ: х ∈(-9; -1)
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