Решите двойное неравенство:1)-2lt;3х+1lt;7; 2)2lt;5х-3lt;17 3)3lt;7-4хlt;15; 4)-12lt;2(х+3)lt;4.

Математика
Решите двойное неравенство:1)-2lt;3х+1lt;7; 2)2lt;5х-3lt;17 3)3lt;7-4хlt;15; 4)-12lt;2(х+3)lt;4.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) -2 < 3x + 1 < 7     -3 < 3x < 6     -1 < x < 2     Ответ: x∈(-1; 2) 2) 2 < 5x - 3 < 17     5 < 5x < 20     1 < x < 4     Ответ: х∈(1; 4) 3) 3 < 7 - 4x < 15     -1< -4x < 8     1 > 4x > -8     1/4 > x > -2     Ответ: x ∈(-2; 1/4) 4) -12 < 2(x+3) < 4     -6 < x+3 < 2     -9 < x < -1     Ответ: х ∈(-9; -1)
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