Решите уравнение 1)х+(6 2/5-4,91)=5,35 2) у+(9,31-7 1/4)=8,2 3) (7,43-2 3/25)+х=7 4) (8,61-3 3/4)+у=12,1

Математика
Решите уравнение 1)х+(6 2/5-4,91)=5,35 2) у+(9,31-7 1/4)=8,2 3) (7,43-2 3/25)+х=7 4) (8,61-3 3/4)+у=12,1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х=48/9,07 у=7/80,86 вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите двойное неравенство:1)-2<3х+1<7; 2)2<5х-3<17 3)3<7-4х<15; 4)-12<2(х+3)<4.
Ответить
Физика
Доска плавает в жидкости, погрузившись на 60% объема. Если на доску положить груз массой 1 кг, то доска погружается на 80% объема. Какова масса дос...
Ответить
Русский язык
Помогите это очень срочно из текста Вечерняя прогулка надо выделить орфограммы Какая перед тобой открывается красота! Внизу, как на ладони, расс...
Ответить
Химия
Постоянную валентность имеют все элементы ряда: А) Li, S, V, Cu Б) Be, Ba, Rb, F В) Ca, Sr, Cl, Mg Г) K, Mn, Zn, Al
Ответить
История
Кто фактически правил за сына вплоть до своей смерти с 1619 года
Ответить