Решите уравнение 1)х+(6 2/5-4,91)=5,35 2) у+(9,31-7 1/4)=8,2 3) (7,43-2 3/25)+х=7 4) (8,61-3 3/4)+у=12,1
Математика
Решите уравнение 1)х+(6 2/5-4,91)=5,35 2) у+(9,31-7 1/4)=8,2 3) (7,43-2 3/25)+х=7 4) (8,61-3 3/4)+у=12,1
Ответ(ы):
Гость:
Х=48/9,07 у=7/80,86 вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Доска плавает в жидкости, погрузившись на 60% объема. Если на доску положить груз массой 1 кг, то доска погружается на 80% объема. Какова масса дос...
Русский язык
Помогите это очень срочно из текста Вечерняя прогулка надо выделить орфограммы Какая перед тобой открывается красота! Внизу, как на ладони, расс...
Химия
Постоянную валентность имеют все элементы ряда: А) Li, S, V, Cu Б) Be, Ba, Rb, F В) Ca, Sr, Cl, Mg Г) K, Mn, Zn, Al