9:2 28:17 15:14 решит, привести к десятичной дроби
Математика
9:2 28:17 15:14 решит, привести к десятичной дроби
Ответ(ы):
Гость:
92=4,5. 2817=1,6. 1514=1,07
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