Номер 107. Рассмотрите в «Картинной галерее» учебника репродукцию картины «Феврал??ская лазурь» художника И.Э.Грабаря.Напишите,какое впечатление произвела на вас эта картина.Каким Вы увидели зимний пейзаж

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Номер 107. Рассмотрите в «Картинной галерее» учебника репродукцию картины «Феврал??ская лазурь» художника И.Э.Грабаря.Напишите,какое впечатление произвела на вас эта картина.Каким Вы увидели зимний пейзаж
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я рассматриваю картину "Февральская лазурь" художника Грабаря. На переднем фоне видно ветки деревьев покрытые инеем, на заднем плане продолжение всего леса. На улице скорее всего закат, это очень хороший выбор цветовой гаммы. Мне очень понравилась картина замечательного художника - Грабаря.
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