1. Прочитайте выразительно текст . Как его можно озаглавить? Осенью⁶ у ежей мало добычи . попрятались черви скрылись маленькие ящерки , в кружки свились скользкие¹ змеи. в ясные дни труженик -еж готовит себе тепленькую постель...
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1. Прочитайте выразительно текст . Как его можно озаглавить? Осенью⁶ у ежей мало добычи . попрятались черви скрылись маленькие ящерки , в кружки свились скользкие¹ змеи. в ясные дни труженик -еж готовит себе тепленькую постель . скоро забереться в свое логово и не станет больше бегать по лесу 3. как обазначены на письме мягкие согласные?
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