СРОЧНОООО прямоугольный участок длиной 8 км имеет площадь 400 га какова ширина участка
Математика
СРОЧНОООО прямоугольный участок длиной 8 км имеет площадь 400 га какова ширина участка
Ответ(ы):
Гость:
400га=4 км в квадрате S=x*8 4=x*8 x=4/8=0,5км ширина
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