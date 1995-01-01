2 2/3 : 1 1/16 1 2/3:2 1/2 РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Математика
2 2/3 : 1 1/16 1 2/3:2 1/2 РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответ(ы):
Гость:
2 2/3:1 1/16=8/3:17/16=8/3*16/17=128/51=2 26/51 1 2/3: 2 1/2=5/3:5/2=5/3*2/5=2/3
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