Изменение природы из-за сельского хозяйства и промышленности

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Деятельность человека вносит много изменений в окружающую среду. Сельское хозяйство, как правило, использует земли для пастбищ, полей, сенокосов. Это означает, что поймы рек и другие пригодные луга будут заняты стадами, которые вытаптывают землю и объедают траву, при этом часто не оставляя жизненного пространства для каких-либо других животных в этом месте, или же они будут распаханы и засеяны с/х культурами. При отсутствии открытых пространств, пригодных для занятия сельским хозяйством, могут вырубаться большие площади лесов. Так или иначе, облик местности сильно меняется. Стекающие с полей и ферм дождевые воды вносят в ближайшие водоемы большое количество минеральных и органических веществ, что может сильно их загрязнять. При неправильном использовании удобрений и пестицидов возникает опасность отравления водоемов и населяющих их животных и растений. Промышленные комплексы тоже привносят в природу много нетипичных для нее загрязнителей. Это может быть дым, содержащий ядовитые вещества, стоки, загрязняющие реки, а также повышающие их температуру. Из-за повышения температуры водоемов многие из них зимой не замерзают, что является причиной зимовки некоторых водоплавающих птиц. Бумажная промышленность требует для работы много древесины, что опять приводит к вырубке лесов. Горнодобывающая промышленность использует для добычи ископаемых шахты и карьеры, проводит подрывные работы. Нефтедобывающая промышленность несет риск загрязнения воды и почвы нефтепродуктами. Различная пищевая промышленность часто связана с выловом рыбы и других морских животных, что приводит к сокращению их численности.