Назовите русские города где развивалось А)кузнечное дело Б)добыча соли В)полотняное производство Г)оружейное производство Пожалуйстаааааа,мне очень срочноооооооо Зарание спасибо

История

Назовите русские города где развивалось А)кузнечное дело Б)добыча соли В)полотняное производство Г)оружейное производство Пожалуйстаааааа,мне очень срочноооооооо Зарание спасибо

Автор: Гость