Назовите русские города где развивалось А)кузнечное дело Б)добыча соли В)полотняное производство Г)оружейное производство Пожалуйстаааааа,мне очень срочноооооооо Зарание спасибо
История
Назовите русские города где развивалось А)кузнечное дело Б)добыча соли В)полотняное производство Г)оружейное производство Пожалуйстаааааа,мне очень срочноооооооо Зарание спасибо
Ответ(ы):
Гость:
1)Кузнечное дело - Нижний Новгород, Тула, Великий устюг, Холмогоры, Новгород, Павлово, Косторма. 2)Добыча соли - Соловецкий Монастырь, Соль Вычегодская, Макарьев монастырь, Старая Русса, Соль-Камская, Соль-Галицкая, Тотьма, Яренск. 3) Полотняное дело - Косторома, Шуя, Иваново, Алатырь, Старая Русса, Вологда, Новгород. 4) Оружейное производство - Тула, Ижевск.
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