Помогите срочно Діагоналі ромба = 12 см і 16 см. Знайдіть периметр ромба
Алгебра
Помогите срочно Діагоналі ромба = 12 см і 16 см. Знайдіть периметр ромба
Ответ(ы):
Гость:
Вроде бы так: 12 разделить на 2 = 6 см - длина половины певрой диагнонали ромба 16 разделить на 2 = 8 см - длина половины второй диагнали ромба далее по теореме Пифагора находим длину стороны ромба 6*6 +8*8 = 100 квадратный корень из 100 = 10 10 см - длина стороны ромба периметр ромба равен 40 см (10*4 =40)
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