Дано: 4.8 г озона O3. 1) Рассчитайте количество молекул озона.2)Количество атомов кисл??рода, соответствующих данной массе озона.3)Объём озона

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Найдем количество вещества озона n(O3) = m(O3)/M(O3) = 4,8/48 = 0,1 моль 1. Находим число молекул N(O3) = n(O3) * N(A) = 0,1 * 6*10²³ = 6*10²² 2. В одном и том же количестве вещества озона число атомов кислорода втрое больше числа молекул озона N(O) = N(O3) * 3 = 3 * 6*10²² = 1,8*10²³ 3. Находим объем, который занимают 4,8 г V(O3) = n(O3) * Vm = 0,1 * 22,4 = 2,24 л