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5x в кубе (x в квадрате -1)
Алгебра
5x в кубе (x в квадрате -1)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Равно 5х в пятом степени-5х в кубе
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