Написать приглашение другу используя определенно личные предложения

Гость: Гость:

Дорогой мой друг!Приглашаю тебя на свою вечеринку вчесть моего дня рождения.Приходи по адресу........... этого числа..... в.......(где стоит много точек там напишешь свой адрес,какого числа приходить и во сколько.В конце напиши: Буду с нетерпением ждать тебя!!!)УДАЧИ!!!