Написать приглашение другу используя определенно личные предложения

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Написать приглашение другу используя определенно личные предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дорогой мой друг!Приглашаю тебя на свою вечеринку вчесть моего дня рождения.Приходи по адресу........... этого числа..... в.......(где стоит много точек там напишешь свой адрес,какого числа приходить и во сколько.В конце напиши: Буду с нетерпением ждать тебя!!!)УДАЧИ!!!
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