Органическое вещество, являющийся исходным в экологической системе: (липопротеиды, витамины, жиры, белки, углеводы). Заранее спасибо!!

Биология
Органическое вещество, являющийся исходным в экологической системе: (липопротеиды, витамины, жиры, белки, углеводы). Заранее спасибо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Белки, состоят из аминокислот.  Углеводы из простых сахаров. Жиры из жирных кислот и глицерина.
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