Органическое вещество, являющийся исходным в экологической системе: (липопротеиды, витамины, жиры, белки, углеводы). Заранее спасибо!!
Биология
Органическое вещество, являющийся исходным в экологической системе: (липопротеиды, витамины, жиры, белки, углеводы). Заранее спасибо!!
Ответ(ы):
Гость:
Белки, состоят из аминокислот. Углеводы из простых сахаров. Жиры из жирных кислот и глицерина.
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