Помогите решить задачу!!!!!!!!!! Со 100 ульев собрали 2 т мёда. Сколько килограмов мёда собрали с 8 ульев, если считать, что со всех ульев собрали мёда поровну? Помогите пожалуйста!!!!!!!

Математика

Помогите решить задачу!!!!!!!!!! Со 100 ульев собрали 2 т мёда. Сколько килограмов мёда собрали с 8 ульев, если считать, что со всех ульев собрали мёда поровну? Помогите пожалуйста!!!!!!!

Автор: Гость