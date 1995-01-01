Помогите решить задачу!!!!!!!!!! Со 100 ульев собрали 2 т мёда. Сколько килограмов мёда собрали с 8 ульев, если считать, что со всех ульев собрали мёда поровну? Помогите пожалуйста!!!!!!!
Математика
Помогите решить задачу!!!!!!!!!! Со 100 ульев собрали 2 т мёда. Сколько килограмов мёда собрали с 8 ульев, если считать, что со всех ульев собрали мёда поровну? Помогите пожалуйста!!!!!!!
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