1) Произведение неизвестного числа и числа 9 равно разностью чисел 120 и 66 2) Частное ??еизвестного числа и числа 8 равно сумме чисел 320 и 80
Математика
1) Произведение неизвестного числа и числа 9 равно разностью чисел 120 и 66 2) Частное ??еизвестного числа и числа 8 равно сумме чисел 320 и 80
Ответ(ы):
Гость:
1) х · 9 = 120 - 66 9х = 54 х= 6 2) х : 8 = 320 + 80 ( не уверена на счет первой части) х : 8 = 400 х= 400 · 8 х= 3200
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