1) Произведение неизвестного числа и числа 9 равно разностью чисел 120 и 66 2) Частное ??еизвестного числа и числа 8 равно сумме чисел 320 и 80

Математика

1) Произведение неизвестного числа и числа 9 равно разностью чисел 120 и 66 2) Частное ??еизвестного числа и числа 8 равно сумме чисел 320 и 80

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