Найти значения выражений 3/4-1/2+7/8 по мм ошибки пожайлуста
Математика
Найти значения выражений 3/4-1/2+7/8 по мм ошибки пожайлуста
Ответ(ы):
Гость:
3/4-1/2=1/4 т.к общий множитель 4 1/4+7/8=9/8 или 1 целая 1/8
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