Характеристика климатических поясов в южной африки

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Характеристика климатического пояса Название климатического пояса Климатический пояс находится между 2 ю.ш. и 5 с.ш. Экваториальный Расположен между 17-30 с.ш. и 2-30 ю.ш. Субэкваториальный Жарко и сухо в течение всего года. Тропический Тепло и сухо зимой, тепло и дождливо летом. Субэкваториальный Тепло, дождливо в течение всего года. Экваториальный Весь год преобладают сухие воздушные массы, дуют пассаты. Тропический Весь год преобладают влажные воздушные массы. Экваториальный Летом влажные воздушные массы, зимой сухие. Субэкваториальный Летом исключительно жарко, почти безоблачно, температура в тени +50 С. Тропический Зима жаркая, рост трав и деревьев почти прекращается или замедляется. Субэкваториальный Осадков выпадает очень мало, летом и зимой менее 100 мм. Тропический Осадков выпадает 800-1000 мм в год, главным образом летом. Субэкваториальный Одно время года. Экваториальный Климат средиземноморский. Тропический