Сочинение " торг- дело великое ! Купечеством всякое царство богатится , а без купеч??ства никакое и малое государство быть не может./ И.Т.Посошков."

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«Торг – дело великое! Купечеством всякое царство богатится, а без купечества никакое и малое государство быть не может…» И. Т. ПосошковДумаю, каждый согласится с этим выражением. Ведь торговля в современном мире одна из самых популярных сфер бизнеса. Да и не только в современном мире . Она была популярна и раньше.В городах всегда прежде всего развивалось ремесло и торговля. Еще в давние времена русские земли налаживали свои отношения с соседними государствами с помощью торговли. Торг всегда был средством обогащения: государства обменивались товарами, которых не производили на своей земле, которые могли получить только лишь за границей. Такие отношения выгодны как для одной стороны, которая приобретает товар, так и для другой, которая его продает.Торговля – один из наивернейших способов определения уровня культуры народа. Если она занимает одно из важнейших мест в жизни народа – то уровень его культуры достаточно велик. В любой стране торговля играет очень важную роль – доведение до покупателя товара. Она связывает производителей товаров разных стран, и показывает, что эти страны зависимы друг от друга.В пример можно привести современный мир. Ни один человек не может обойтись без торговли даже в повседневной жизни. Мы ходим в продуктовые магазины каждый день. Каждый из нас приобретает в магазинах новые вещи, будь то одежда, электроника или даже простые бытовые мелочи. И даже невозможно представить, что бы мы делали, если вещи нельзя было бы так легко приобрести в магазинах. Без торговли невозможно представить нашу жизнь.Мысль И. Т. Посошкова непременно верна. Государства не были бы так тесно взаимосвязаны между собой, если бы не поддерживали экономические отношения. Торговля – великое дело. Без нее страны и города не имели бы возможности развиваться.Несомненно, торговля имеет большое значение в жизни каждого человека, и в жизни каждого государства.