1. Расположите следующие события в хронологической последовательности 1) правление Василия Шуйского 2) «Угличская драма 3) правление Лжедмитрия I 4) воцарение династии Романовых 2. Установите соответствие между датой и соб...

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1. Расположите следующие события в хронологической последовательности 1) правление Василия Шуйского 2) «Угличская драма 3) правление Лжедмитрия I 4) воцарение династии Романовых 2. Установите соответствие между датой и событиями: ДАТА СОБЫТИЯ А) 1603 г 1) Взятие Смоленска поляками Б) 1611 г 2) Убийство Фёдора Годунова В) 1610 г 3) Свержение Василия Шуйского Г) 1605 г 4) Восстание Хлопка 5) Восстание Болотникова 3. О ком идет речь. Бывший холоп князя Телятевского бежал на Дон и стал вольным человеком. В одном из казачьих походов попал в плен к туркам, бежал в Италию, жил в Венеции. В 1606 г. вернулся в Россию. Называл себя воеводой «чудесным образом спасшегося царевича Дмитрия». Несколько раз одержал победы над правительственными войсками. Был разбит при осаде Москвы в 1606 г. В 1607 г. возле Тулы вынужден был сдаться правительственным войскам. В 1608 г. был убит.

Автор: Гость