Помогите пожалуйста решить вопрос Выпишите в первый столбец название материалов веществ 2 название объектов вода соль мука золото пушка двери Спасибо огромное

Окружающий мир

Помогите пожалуйста решить вопрос Выпишите в первый столбец название материалов веществ 2 название объектов вода соль мука золото пушка двери Спасибо огромное

Автор: Гость