Помогите пожалуйста решить вопрос Выпишите в первый столбец название материалов веществ 2 название объектов вода соль мука золото пушка двери Спасибо огромное
Окружающий мир
Помогите пожалуйста решить вопрос Выпишите в первый столбец название материалов веществ 2 название объектов вода соль мука золото пушка двери Спасибо огромное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вода соль мука золото 2.Пушка двери
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кенан сперва потратил 1/3 части от денег,а потом потратил 2/5 части от оставшихся денег.Сколько вначале у него было денег,если у него осталось 20 м...
Қазақ тiлi
Английский язык