Помогите пожалуйста решить вопрос Выпишите в первый столбец название материалов веществ 2 название объектов вода соль мука золото пушка двери Спасибо огромное

Окружающий мир
Помогите пожалуйста решить вопрос Выпишите в первый столбец название материалов веществ 2 название объектов вода соль мука золото пушка двери Спасибо огромное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вода соль мука золото 2.Пушка двери
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