У чому суть васальної залежності?

История
У чому суть васальної залежності?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мій пан, пан лише мені, землі міг передавати той у кого вони було, васал, васалові, але платити податок за них мали ті у кого вони брали землі, а не першому власнику
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