Чему равна масса пластинки объемом 4 дециметра кубических из обычного стекла и ор??стекла

Физика
Чему равна масса пластинки объемом 4 дециметра кубических из обычного стекла и ор??стекла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность обычного стекла 2,5 г/см в кубе = 2500г/дм в кубе =2,5кг/дм в кубе . Теперь 2,5*4= 10 кг/дм в кубе .Плотность оргстекла 1,19 г/см в кубе = 1190 г/дм в кубе = 1,19 кг/дм в кубе . 1,19 * 4 = 4, 76 кг/ дм в кубе
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