Чему равна масса пластинки объемом 4 дециметра кубических из обычного стекла и ор??стекла

Гость: Гость:

Плотность обычного стекла 2,5 г/см в кубе = 2500г/дм в кубе =2,5кг/дм в кубе . Теперь 2,5*4= 10 кг/дм в кубе .Плотность оргстекла 1,19 г/см в кубе = 1190 г/дм в кубе = 1,19 кг/дм в кубе . 1,19 * 4 = 4, 76 кг/ дм в кубе