12:2^2 Помогите и ещё (12:2)^2
Математика
12:2^2 Помогите и ещё (12:2)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:2^2 = 12:4 = 3 (12:2)^2 = 6^2 = 36
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