В отличие от карты Птолемея на глобусе Бехайма изображены

География
В отличие от карты Птолемея на глобусе Бехайма изображены
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2 материка: Евразия и Африка (вроде)
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