2. Какие качества народного характера проявляются в эпизоде спасения Архипом кошки? Это из Дубровского помогите пожалуйста!!!
Литература
2. Какие качества народного характера проявляются в эпизоде спасения Архипом кошки? Это из Дубровского помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во время пожара в имении Дубровского,Архип спасает кошку ,которая словами Архипа-беспомощное существо и оставить кошку на погибель- грех.Он считает её Божьей тварью.И если её спасти ,то это угодное Богу дело.Только подьячих он не принимает за людей,которые достойны спасения ,потому что они нарушили закон ,установленный Богом ,они вершили несправедливый суд,нарушив Божьи заповедь::"Не суди,да не судим будешь" Это слепая ВЕРА крестьян в Бога,в его заповеди.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Помогите не знаю как писать? Imagine you feel unwell. You are calling to doctor. What symptoms do you have? Describe your feelings.
Українська мова