2. Какие качества народного характера проявляются в эпизоде спасения Архипом кошки? Это из Дубровского помогите пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Во время пожара в имении Дубровского,Архип спасает кошку ,которая словами Архипа-беспомощное существо и оставить кошку на погибель- грех.Он считает её Божьей тварью.И если её спасти ,то это угодное Богу дело.Только подьячих он не принимает за людей,которые достойны спасения ,потому что они нарушили закон ,установленный Богом ,они вершили несправедливый суд,нарушив Божьи заповедь::"Не суди,да не судим будешь" Это слепая ВЕРА крестьян в Бога,в его заповеди.