Помогите не знаю как писать? Imagine you feel unwell. You are calling to doctor. What symptoms do you have? Describe your feelings.

Гость: Гость:

Не знаю сколько надо по длине, но попробую написать: I feel really unwell. My head is aching, and my skin is shievering. Before i called you, I vomited two or three times and I still feel really dizzy. The pain in my stomach is unbearable, and I need a doctor. Если надо подлиннее, то напишите.