Помогите, пожалуйста!!! Срочно! Заранее спасибо))) (Первый вопрос, со значком "компьютер")

Технология
Помогите, пожалуйста!!! Срочно! Заранее спасибо))) (Первый вопрос, со значком "компьютер")
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Автор: Гость
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Гость:
Ростовчане. Лули которые живут в Растове
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