Візантійська імперія,Імперія Карла Великого,Арабський халіфат яка з цих імперій ??роіснувала найдовше?
История
Візантійська імперія,Імперія Карла Великого,Арабський халіфат яка з цих імперій ??роіснувала найдовше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Візантійська імперія проіснувала довше усіх
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