СРОЧНО!! ПОМОГИТЕ С РУССКИМ !! ДАМ 20 БАЛОВ!!! Надо написать 5 предложений с амонимич??ой формой прилагательного и причастия!!!!!!!!!!!!

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СРОЧНО!! ПОМОГИТЕ С РУССКИМ !! ДАМ 20 БАЛОВ!!! Надо написать 5 предложений с амонимич??ой формой прилагательного и причастия!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость