Помогите пожалуйста , Задание нужно срочно спс )
Математика
Помогите пожалуйста , Задание нужно срочно спс )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)8x - x в квадрате - 7 = 3-3х 11х- х в квадрате - 10 = 0 х в квадрате - 11х + 10 = 0 дискриминат = 121-40=81 (это нам дает 9) х1/2 = 11+-9 / 2 = 10 и 1 х=10 х=1
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