При пересечении двух прямых один угол оказался на 24 градуса больше другого. найди??е градусные меры образованных при пересечении углов,

Геометрия

При пересечении двух прямых один угол оказался на 24 градуса больше другого. найди??е градусные меры образованных при пересечении углов,

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