При пересечении двух прямых один угол оказался на 24 градуса больше другого. найди??е градусные меры образованных при пересечении углов,

Геометрия
При пересечении двух прямых один угол оказался на 24 градуса больше другого. найди??е градусные меры образованных при пересечении углов,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При пересечении двух прямых образуются смежные углы сумма таких углов=180 примем один угол за х Х+ х+24=180 2х=156 х=78, значит второй угол =102
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