Информационный объем текста, подготовленного с помощью компьютера, равен 3,5 Кб. сколько символов содержит этот текст?

Гость: Гость:

3,5 Кбайт =3,5*1024*8 бит =3586*8 бит 1) Если кодировка 1 символ =8 битам, то количество символов= 3586*8 : 8 =3586 символов 2) Если кодировка 1 символ =16 битам, то количество символов= 3586*8 : 16 = 1793 символа