Найдите четырехзначное число, кратное 22, произведение цифр которого равно 24. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. Помогите пожалуйста и подробно объясните

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Число делится на 22, если оно делится на 2 и на 11. На 2 оно делится, если последняя цифра (разряд единиц) 0 или чётное число. На 11 число делится, если сумма цифр, стоящих на нечётных местах, равна сумме цифр на чётных местах, либо отличается от неё на 11. 24 = 2*2*2*3 24 = 1*2*3*4 24 = 1*1*4*6 24 = 1*1*3*8 24 = 1*2*2*6 Из всех этих вариантов нам подходят только 3124, 4132, 4312 и 2134.