Было-20ка осталось -10
Математика
Было-20ка осталось -10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-10=10 вот и ответ
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