Напишите статью для школьного журнала о члене семьи(100-200 слов). Укажите следующую ??нформацию: -имя и профессия -дата и место рождения -описание внешности -достижения, карьера -почему вы любите его/её

Гость: Гость:

Пишу на примере(нужные слова сами подставляйте): Я буду рассказывать о своем папе. Моего отца зовут Шелутько Иван Петрович,он родился 1983 года,1 сентября,в роддоме на улице (улица роддома ЛЮБОГО).Он всегда был красив,и когда ему было 30,выглядел он на 26,говорила мне мама.Зеленоглазый шатен,со смешными бровями,опять же говорила мама,телосложение среднестатестическое,сначала был дальнобойщиком,потом заместителем директора школы,а потом самим директором,ну а вскоре стал ученным.По карьерной лестнице шел быстро,не смотря назад.Я люблю его за внешность,успехи,а больше всего за то,что он мой папа.