Составить предложение со словом нога
Русский язык
Составить предложение со словом нога
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После ушиба у меня сильно болит нога
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