Составить предложение со словом нога

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Составить предложение со словом нога
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После ушиба у меня сильно болит нога
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