Краткая характеристика героев "Песня о вещем Олеге
Литература
Краткая характеристика героев "Песня о вещем Олеге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужественные,сильные, любители повоевать.
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