Краткая характеристика героев "Песня о вещем Олеге

Литература
Краткая характеристика героев "Песня о вещем Олеге
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужественные,сильные, любители повоевать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сколько водорода можно получить(м3) из 120м3 природного газа,содержащего 82% метана?
Ответить
История
1.Почему человек,умеющий читать и писать,казался египтянам настоящим мудрецом? 2.Чему учили детей в школа древнего Египта? 3.На чём и чем писа...
Ответить
Английский язык
Write sentences and questions. 1 she / not mind / make / lunch / for her brother 2 we / refuse / lend / them / the money 3 you / fancy / go...
Ответить
Математика
Электронные часы показывают часы и минуты. Сколько всего раз с 7 до 23 часов они пок??жут четыре одинаковые цифры? есть варианты 5 3 12 2
Ответить
Математика
Установи закономерность найди и зачеркни лишнее число в каждом ряду 60 62 64 66 67 68 70 23 33 43 54 63 73 83
Ответить