Сколько водорода можно получить(м3) из 120м3 природного газа,содержащего 82% метана?

Гость: Гость:

1. Масса парфина 5x100 = 500г, в нем атомов водорода: 500x0,2=100г. Количество моль атомов водорода: 100/1 = 100моль. Из двух моль атомов водорода образуется одна молекула воды: 2Н -> H2O, т. е. количесвто моль воды в два раза меньше, чем атомов водорода - 50моль, что соответствует 50x18=900г.