Вопрос 1. Какое слово образовано суффиксальным приставочным способом: сокурсник, ??оволжья, столовая, сотрудник, проходная, соучастие.
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Вопрос 1. Какое слово образовано суффиксальным приставочным способом: сокурсник, ??оволжья, столовая, сотрудник, проходная, соучастие.
Ответ(ы) на вопрос:
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Сокурсник - приставка со, суффикс ник Сотрудник - приставка со, суффикс ник Проходная - приставка про, суффикс н Соучастие - приставка со, суффикс и
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