6 класс; сочинение по произведению "Дубровский" Почему Маша Троекурова не приняла ??свобождение из рук Дубровского? Небольшое из 3 частей накидайте
Литература
6 класс; сочинение по произведению "Дубровский" Почему Маша Троекурова не приняла ??свобождение из рук Дубровского? Небольшое из 3 частей накидайте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проезжая по лесу после венчания на карету маши и её мужа нападает дубровский. он предложил маши сбежать,но несчастная маша отказалась. ведь она была уже обвенчена.
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