Упростите выражение,используя степени: а) 2•2•2•5 и б) 13•6•6•6•6
Математика
Упростите выражение,используя степени: а) 2•2•2•5 и б) 13•6•6•6•6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2*2*2*5 = 2^3*5 b) 13*6*6*6*6 = 13*6^4
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