Примеры экстремальных ситуаций в природе и их причины.Прошу помогите!!

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Природные опасные явления и стихийные бедствия по характеру явлений подразделяются на типы, которые, в свою очередь – на виды. Рассмотрим классификацию этих явлений. Геофизические включают в себя землетрясения, моретрясения и извержение вулканов и др. Геологические, к которым относят оползни, сели, обвалы и осыпи, лавины (как грунтовые, так и снежные) , склоновые смывы, просадку лессовых пород, карстовые явления, сопровождающиеся провалом зем- ной поверхности и др. Метеорологические: к ним относят бури (9–11 баллов) , ураганы (12– 15 баллов) , смерчи и торнадо, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, ливни, сильные метели и снегопад, сильный мороз и гололед, заморозки, сильный туман, сильную жару, суховей, засуху и др. Гидрологические (морские и речные) включают в себя тайфуны (тропические циклоны) , цунами, моретрясения, сильное колебание уров- ня моря, напор и интенсивный дрейф льдов и др. – морские; наводне- ния, половодье, дождевые паводки, низкие уровни воды, ранний ледос- тав и др. – речные. Гидрогеологические: низкий уровень грунтовых вод; высокий уро- вень грунтовых вод и др. Природные пожары подразделяются на лесные, степные, торфяные (поверхностные) и подземные пожары полезных горючих ископаемых. Инфекционные заболевания, которые могут носить единичный, эпидемический и пандемический характер (более подробно см. в разде- ле «Основы медицинских знаний») . Массовое поражение сельскохозяйственных животных и ра- стений.