Браз Фамусова по плану: 1. Кто он? 2. Какой дом? 3. Как относится к домашним (особен??о к Софии)? 4. Отношение к Молчалину; 5. Отношение к работе; 6. Распорядок дня; 7. Кого уважает? 8. Спор я Чацким; 9. Фамусов - пред...
Литература
Браз Фамусова по плану: 1. Кто он? 2. Какой дом? 3. Как относится к домашним (особен??о к Софии)? 4. Отношение к Молчалину; 5. Отношение к работе; 6. Распорядок дня; 7. Кого уважает? 8. Спор я Чацким; 9. Фамусов - представитель старого времени (монолог "Вот то то все вы гордецы"). С ЦИТАТАМИ!
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Что токое браз ответь ок
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