Фразеологизм в состав которого входит слово сердце

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Фразеологизм в состав которого входит слово сердце
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"сердце кровью обливается", "сердце замирает", " принять близко к сердцу"
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