Научный стиль-психологический портрет, биологические данные человека (рост, вес, ??ол, телосложение, возраст)

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Научный стиль-психологический портрет, биологические данные человека (рост, вес, ??ол, телосложение, возраст)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты не указала чей именно портрет!!! мой вариант   Что можно сказать   об изменениях   в личности   старого человека ? Что можно отнести   к типичным   проявлениям? Чаще всего называются   негативные, отрицательные характеристики, из которых мог бы получиться    вот такой психологический «портрет»   старого человека. Снижение самооценки, неуверенность   в себе, недовольство   собой; опасение   одиночества, беспомощности, обнищания, смерти; угрюмость, раздражительность, пессимизм; снижение интереса   к новому- отсюда   брюзжание, ворчливость; замыкание    интересов   на себе- эгоистичность, эгоцентричность, повышенное   внимание к своему телу; неуверенность в завтрашнем дне- все это   делает стариков мелочными, скупыми, сверхосторожными, педантичными, консервативными, малоинициативными и т.п.    Фундаментальные исследования отечественных   и зарубежных ученых   свидетельствуют о многообразных проявлениях положительного отношения старого человека к жизни, к людям, к себе.    К.И. Чуковский писал в своем дневнике: «… Никогда я не знал, что так радостно быть стариком, что ни день- мои   мысли   добрей и светлей». Исследователь   личностных изменений в старости Н.Ф. Шахматов, характеризуя симптомы психического упадка и психических    болезней, расстройств, считает, что «представление о психическом старении не может оказаться   полным   и цельным   без учета   благоприятных   случаев, которые лучше, чем какие-либо другие варианты, характеризуют старение, присущее   только человеку. Эти варианты, будь они обозначены как удачные, успешные, благоприятные и, наконец, счастливые, отражают   их выгодное   положение в сравнении с другими   формами 

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